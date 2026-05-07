Il club rossonero ha avviato un dialogo con l'agente di Nkunku, considerato tra i possibili partenti. La trattativa si concentra sulla possibilità di cedere il giocatore, valutato circa 40 milioni di euro. La discussione tra la dirigenza e l’agente ha toccato anche altri aspetti legati al futuro del calciatore. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle eventuali offerte ricevute.

Quando si è sparsa la voce che Pini Zahavi aveva in agenda - fra i vari appuntamenti - anche una permanenza milanese, il pensiero dei tifosi rossoneri è andato subito a Lewandowski, uno degli assistiti più illustri del procuratore israeliano. Si sa, il Milan deve resettare il reparto offensivo, possibilmente secondo le linee guida di Allegri, ovvero un mix di esperienza e giocatori più giovani di buon livello. Il polacco rappresenta ovviamente un altro profilo alla Modric e di lui si parla molto perché è a scadenza di contratto. Per quanto filtra da via Aldo Rossi però, sebbene sia un nome da non depennare, non è così caldo come si potrebbe pensare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nkunku, il Milan parla con l'agente: è nella lista dei cedibili, ma servono 40 milioni

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