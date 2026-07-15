La Juventus ha concluso l'acquisto di un nuovo giocatore, con una figura vicina all’allenatore di Certaldo coinvolta nelle trattative. Il calciomercato estivo, ancora in fase iniziale, ha già portato l’ingaggio di Jeff Ekhator, ma l’accordo con il nuovo acquisto è stato appena finalizzato. La società si prepara ad annunciare ufficialmente il trasferimento nei prossimi giorni.

Colpo di scena in casa bianconera in queste ore: arriva una figura molto vicina all’allenatore di Certaldo. Il calciomercato estivo è fermo all’acquisto di Jeff Ekhator e deve ancora entrare nel vivo, ma intanto la Juventus si appresta ad abbracciare un nuovo volto. Si tratta di Simone Beccaccioli, di professione match analyst e collaboratore tecnico, che ha già lavorato con Luciano Spalletti al Napoli vincendo lo scudetto nella stagione 20222023. Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it Lo riferisce in queste ore il giornalista ed esperto di mercato Romeo Agresti, secondo cui sarebbe ormai tutto fatto per l’arrivo di Beccaccioli alla Continassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Spalletti è stato accontentato: nuovo acquisto

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