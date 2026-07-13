La Juventus ha concluso l’accordo con l’Atalanta per risolvere il contratto di un calciatore e ha firmato un nuovo accordo. L’operazione riguarda un rinforzo inaspettato per la squadra, che si prepara alla prossima stagione. La priorità rimane l’acquisto di un portiere che sostituisca il precedente, considerato insoddisfacente. La trattativa sembra ormai definita, e l’attenzione si sposta sulla scelta del nuovo numero uno.

Rinforzo a sorpresa per la Vecchia Signora in vista della prossima stagione: l’affare può considerarsi ormai fatto. Una delle priorità della Juventus rimane sicuramente un nuovo portiere, che prenda il posto del deludente Di Gregorio. L’oggetto dei desideri dalla dirigenza rimane Emiliano ‘Dibu’ Martinez ma l’affare con l’Aston Villa si sta rivelando più complicato del previsto e, dunque, resiste anche candidatura di Guglielmo Vicario del Tottenham. Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.it Intanto, però, la Vecchia Signora sta per rinforzare i pali con un altro affare a sorpresa. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Mirko Nicolino, alla Continassa ci sarà a breve un nuovo preparatore dei portieri: si tratta di Marco Savorani che si appresta a risolvere il contratto con l’ Atalanta e a firmare con la Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Juve, risolve il contratto con l’Atalanta e firma: Spalletti accontentato

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