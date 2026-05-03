Juventus Spalletti ne perde uno | ha già chiesto la cessione verrà accontentato

Un allenatore ha già chiesto la cessione di un giocatore, che verrà accontentato. La decisione sembra più una constatazione che una rottura, tipica dei calciatori più giovani che si confrontano con spazi e ruoli già stabiliti in una squadra di alto livello. La situazione evidenzia come alcuni atleti, arrivati da meno esperienze, affrontino difficoltà nel trovare spazio e minutaggio.

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