La Juventus ha organizzato un incontro per discutere del trasferimento di Mateo Pellegrino e Randal Kolo Muani. La società sta valutando un doppio piano di acquisti per entrambi i giocatori, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La nuova dirigenza, formata dall’amministratore delegato e dal direttore dell’area tecnica, ha iniziato a delineare le strategie di mercato. Le trattative sono in fase di sviluppo, ma ancora nessun accordo è stato raggiunto.

Mateo Pellegrino e Randal Kolo Muani. Non uno o l'altro, ma entrambi. Passano i giorni e le settimane da quando la nuova dirigenza bianconera (l'ad Carnevali e il direttore dell'area tecnica Massara) si è insidiata e le idee sono sempre più chiare., Due attaccanti dal mercato per dimenticare Dusan Vlahovic e rinforzare il reparto in una stagione che vedrà la squadra impegnata anche in Europa League. La novità delle ultime ore, come spiega Sky Sport, è che la dirigenza della Vecchia Signora ha incontrato gli agenti di Pellegrino., L'attaccante classe 2001 del Parma è tra i primi obiettivi della lista juventina e proseguono dunque i contatti per provare a portarlo a Torino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, incontro per Pellegrino. Il doppio piano legato a lui e a Kolo Muani

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