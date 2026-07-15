La Juventus sta esplorando diverse opzioni per rinforzare l'attacco, oltre il nome di Kolo Muani. Tra i candidati ci sono l’argentino e il francese, con sondaggi già avviati. Oyarzabal è stato escluso per il costo, mentre Pellegrino è considerato una possibilità libera. Tra i nomi emergono anche Castro e Mateta, mentre la lista delle alternative si amplia ulteriormente. L’obiettivo è trovare un sostituto per il reparto offensivo.

di Luca Fioretti Svelate le alternative a Kolo Muani: sondaggi per l’argentino e il francese, Oyarzabal costa troppo, Pellegrino è slegato. Il casting per il nuovo attacco della Juventus si arricchisce di nuovi, intriganti protagonisti. Mentre la trattativa principale per Randal Kolo Muani (ancora in gioco) rischia l’irrigidimento a causa dell’ampia forbice economica con il PSG, la dirigenza bianconera lavora sottotraccia per cautelarsi. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, le soluzioni alternative non mancano. Messa in stand-by la pista che porta ad Alexander Sørloth (frenata dai costi elevati dell’operazione), la Vecchia Signora ha effettuato un sondaggio concreto per Castro e si è mossa per chiedere nuove informazioni su Jean-Philippe Mateta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve a caccia di piani B per l’attacco: rispuntano i nomi di Castro e Mateta, ma la lista è molto più lunga

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