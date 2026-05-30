Torna di moda il nome di Mateta per l’attacco della Juve | la strategia in vista del mercato estivo

Il nome di Mateta è tornato a circolare come possibile opzione per l’attacco della Juventus in vista del mercato estivo. La sua candidatura si basa su una recente finale europea disputata con il Crystal Palace, che ha messo in evidenza le sue qualità. Tuttavia, Kolo Muani rimane il primo obiettivo per l’allenatore, che preferisce puntare su quel profilo. La società sta valutando diverse soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.

Vlahovic più lontano dalla Juve: a 30 giorni dalla scadenza del contratto non c’è accordo. Lo scenario Muharemovic alla Juve? Si riaccende il duello di mercato con l’Inter, i bianconeri possono giocarsi questa carta Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Mbangula subito protagonista in Bundesliga: è un rimpianto per la Juve? I numeri evidenziano questo aspetto Savona ritorna in Serie A? Per l’ex Juve possibile incastro con Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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LA DIMENSIONE DI MATETA, LA POSIZIONE CRYSTAL PALACE, SPALLETTI MANO NEL GUANTO JUVE e su CHIESA…

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