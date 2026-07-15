Jude Bellingham l' uomo dei sogni inglesi

Jude Bellingham non ha giocato da titolare con la nazionale dal giugno 2025, tranne in un’amichevole con l’Albania a novembre. Prima del Mondiale e delle partite di preparazione successive, è sceso in campo solo una volta come titolare.

Prima del Mondiale, e delle partite di preparazione immediatamente precedenti, Jude Bellingham ha giocato titolare con la sua nazionale solo una volta nell’ultimo anno (in amichevole con l’Albania, a novembre), cioè da giugno 2025. Oggi - che i tifosi inglesi in trasferta nel continente americano cantano Hey Jude come se stessero invocando un qualche tipo di intervento divino - sembra incredibile pensarlo, ma c’è stato un momento in cui più di una persona si è chiesta se l’Inghilterra non avrebbe potuto fare a meno di lui. O meglio: se l’Inghilterra avrebbe giocato meglio senza Jude Bellingham. Tra questi, chissà, magari c’era anche Thomas Tuchel, l’allenatore tedesco della nazionale inglese. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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