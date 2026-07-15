John Elkann al funerale di Paolo Fresco | È stato un grande italiano La sua eredità? Il coraggio di mettersi in gioco

Al funerale di Paolo Fresco, tenutosi a Fiesole, era presente anche il presidente di Stellantis. Dopo la cerimonia, ha commentato che Fresco era stato un grande italiano e ha sottolineato il suo esempio di aver sempre avuto il coraggio di mettersi in gioco. Fresco, ex presidente di Fiat e vicepresidente di General Electric, è deceduto all’età di 93 anni.

Firenze, 15 luglio 2026 – C’era anche Jonh Elkann al funerale di Paolo Fresco a Fiesole. “ È stato un grande italiano ”. Così il presidente di Stellantis ha ricordato, al termine delle esequie, l’ex presidente della Fiat e vicepresidente di General Electric, deceduto domenica scorsa all’età di 93 anni. Il ricordo di John Elkann. “È stata per me una grande fortuna poter lavorare con Paolo – ha detto Elkann fuori dalla cattedrale di San Romolo a Fiesole – e poter imparare da Paolo; e soprattutto quello che Paolo ha permesso, che è stato dare alla Fiat non solo la possibilità di essere nel mondo, ma di volere e di poter competere nel mondo”. https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Fiesole, il funerale di Paolo Fresco. Presente anche John Elkann(foto Riccardo Germogli / Fotocronache Germogli) Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. lanazione.it