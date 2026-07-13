Paolo Fresco, ex presidente della Fiat dal 1998 al 2003, è morto all’età di 93 anni. Nominato da Gianni Agnelli, Fresco ha guidato la casa automobilistica durante un periodo chiave. La sua morte è stata annunciata recentemente. Elkann ha commentato la sua scomparsa definendolo un grande italiano.

È morto Paolo Fresco (nella foto), dal giugno 1998 al febbraio del 2003 presidente della Fiat, ruolo in cui lo aveva voluto Gianni Agnelli. Aveva 93 anni. Nato a Milano e cresciuto a Genova – era compagno di classe di Piero e Paolo Villaggio al liceo D’Oria –, prima di arrivare alla Fiat è stato a lungo numero due del colosso americano General Electric, uomo di fiducia del presidente Jack Welch. Nel 1998 arriva la telefonata di Gianni Agnelli. Fresco ha 68 anni e accetta la presidenza della Fiat in un momento molto complicato. Laureato in legge, manager di statura internazionale, a Torino era soprannominato "l’Americano" e alla guida della Fiat disegnò l’accordo con la General Motors, chiuso nel 2000. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Paolo Fresco, l’"Americano" che portò la Fiat nel mondo. Elkann: un grande italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MICHEL GALABRU - Les gros malins (1969) Un simple somnifère… et il devient le roi des paris

Notizie e thread social correlati

Addio al top manager Paolo Fresco: “l’Americano” fu ai vertici di Fiat e General ElectricÈ morto a 93 anni il top manager che nel 1998 fu nominato presidente della Fiat, incarico voluto da Gianni Agnelli.

Firenze piange Paolo Fresco, “l’Americano” che amava Fiesole. Firmò l’acquisizione del Nuovo PignoneÈ scomparso Paolo Fresco, noto come “l’Americano” e residente a Fiesole, dove aveva anche promosso la Fondazione Fresco Parkinson Institute.

Temi più discussi: Addio a Paolo Fresco: l’americano fu scelto da Agnelli come presidente Fiat; Addio a Paolo Fresco, l'Americano che portò la Fiat nel mondo; Addio a Paolo Fresco: dal Liceo Doria di Genova ai vertici di Fiat e General Electric; Morto Paolo Fresco, fu presidente della Fiat dal 1998 al 2003: la sua firma sull'alleanza con la General Motors.

Addio a Paolo Fresco, l'Americano che portò la Fiat nel mondo x.com

Addio a Paolo Fresco: dal Liceo Doria ai vertici di Fiat e General ElectricIl mondo dell’economia italiana è in lutto per la scomparsa di Paolo Fresco, morto all'età di 93 anni. Manager di statura internazionale e uomo di raffinata cultura, Fresco ha segnato la storia indust ... rainews.it

Addio al top manager Paolo Fresco: l’Americano fu ai vertici di Fiat e General ElectricL'economia italiana è in lutto. È morto all'età di 93 anni Paolo Fresco, presidente della Fiat dal giugno 1998 al febbraio 2003 (ruolo in cui lo aveva voluto ... lapresse.it