Porta Maggiore si è accesa con la 16esima edizione della Notte Bianca 2026. Durante la serata, la cantante e conduttrice Jo Squillo ha partecipato come ospite speciale, esibendosi sul palco nel momento finale dell’evento. La manifestazione ha coinvolto numerosi spettatori, che hanno assistito alla chiusura con l’esibizione della artista. La festa si è conclusa con il consueto spettacolo musicale.

Porta Maggiore si illumina con la 16esima edizione 2026 della Notte Bianca. La special guest della serata sarà certamente Jo Squillo, storica cantautrice e conduttrice che salirà sul palco nel momento clou che sancirà la grande chiusura della manifestazione. Quella che andrà in scena sarà una lunga serie di musica, spettacolo e tanti altri momenti che si susseguiranno venerdì 24 luglio. Complessivamente saranno quasi quattrocento artisti ai quali si aggiungeranno 47 stand tra artigianato e specialità enogastronomiche. L’apertura sarà affidata al sestiere di Porta Maggiore che sfilerà con un corteo per poi mettere in scena un’esibizione di sbandieratori e musici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jo Squillo in concerto. La festa di Porta Maggiore

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