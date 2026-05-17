Jo Squillo ha deciso di non commentare pubblicamente per tre giorni dopo un episodio legato a Michelle Masullo, di cui si sono conosciute le difficoltà. La cantante ha scelto di mantenere il silenzio prima di intervenire, mentre la famiglia di Masullo ha incontrato delle resistenze nel condividere le proprie versioni dei fatti. La situazione si è sviluppata in un contesto di tensione, senza che siano stati resi noti dettagli sui motivi che hanno portato alle resistenze o alle scelte di comunicazione delle parti coinvolte.

?? Punti chiave Perché Jo Squillo ha reagito con tre giorni di silenzio? Come hanno superato le resistenze della famiglia di Michelle? Cosa è successo nell'appartamento del padre della conduttrice? Perché la loro convivenza prevede cinque discussioni al giorno??? In Breve Incontro avvenuto nel 2018 tra gli studi televisivi di Detto Fatto a Milano. Michelle Masullo affronta i pregiudizi della famiglia biologica in un piccolo comune friulano. La convivenza milanese prevede circa cinque discuss . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jo Squillo e Michelle Masullo: il legame nato tra ferite e silenzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chi è Michelle Masullo, la “figlia elettiva” di Jo Squillo: curiosità e vita privataMichelle Masullo è una della professoresse del programma L’Eredità, nota anche come figlia “elettiva” di Jo Squillo, con la quale parteciperà da...

Jo Squillo e Michelle Masullo: “A Pechino Express senza soldi e senza cellulare: ti cambia la vita”Jo Squillo e Michelle Masullo, formano la coppia de “Le Dj” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” dal 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su...

Jo Squillo e Michelle Masullo: Ci siamo incontrate in un momento in cui ci sentivamo sole e non ci siamo più lasciate. Ci chiamiamo mamma e figlia: il nostro è un amore diverso, che non ha etichette e che #PechinoExpress ha reso più forte x.com

Chi sono le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo di Pechino Express 2026 | Perché sono favorite per la vittoriaChi sono le dj Jo Squillo e Michelle Masullo di Pechino Express 2026 che, durante la finale, sono considerate favorite per la vittoria. ilsussidiario.net

Jo Squillo e Michelle Masullo: Ci siamo incontrate in un momento in cui ci sentivamo sole e non ci siamo più lasciate. Ci chiamiamo mamma e figlia: il nostro è un amore ...Le seconde classificate del programma Sky Original raccontano il legame che le unisce e che, purtroppo per loro, ha attirato anche diverse perplessità e critiche ... vanityfair.it