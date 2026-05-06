Al Foro Italico si è tenuta una serata dedicata all’inizio dell’estate di Sky Sport, con Jo Squillo e Michelle Masullo che hanno portato sul palco una performance energica. Le due, note per la loro partecipazione a Pechino Express, hanno coinvolto il pubblico con un’esibizione musicale che ha fatto ballare gli spettatori presenti. La serata ha segnato l’avvio ufficiale delle programmazioni estive della piattaforma.

Serata esplosiva al Foro Italico Jo Squillo e Michelle Masullo, le " Dj " protagoniste di Pechino Express, accendono il palco durante la presentazione dell’ estate di Sky Sport con una performance tutta da ballare. Sulle note di "Freed from Desire di Gala", la hit dance simbolo degli anni ’90, il pubblico rivive un’ atmosfera unica tra nostalgia e pura energia. Un momento che unisce musica, intrattenimento e grande sport in un’unica serata indimenticabile. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta se anche tu hai ballato questa hit iconica. Condividi il video e rivivi l’ energia degli anni ’90 Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Freed from Desire Jo Squillo e Michelle scatenano estate Sky Sport

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