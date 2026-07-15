Jim Johnston ha dichiarato che la mancanza di Superstar nel wrestling attuale è dovuta alle musiche troppo mediocri. Johnston, noto per aver scritto le entry music dei wrestler WWE dal 1985 al 2017, ha criticato le composizioni moderne, ritenendole meno efficaci rispetto a quelle del passato. La sua opinione si concentra sulla qualità delle musiche come elemento chiave per creare personaggi memorabili nel wrestling.

Quando si parla di entry music nel wrestling, il nome che prima di tutti viene nominato dai fan di qualsiasi compagnia è quello di Jim Johnston, leggendario artista e autore delle entry music per i wrestler della WWE per tre decenni, dal 1985 al 2017. Il mai dimenticato compositore ha ammesso che le federazioni al giorno d’oggi secondo lui hanno tanti wrestler validi, ma che le federazioni stesse fatichino a renderle vere e proprie superstar. In una rara apparizione a False Finish, Johnston ha dichiarato che secondo lui il wrestling odierno sarebbe diventato troppo generico, e che a suo dire le entry music attuali sarebbero una delle ragioni per cui non ci sarebbe al momento un nuovo Steve Austin o un nuovo The Rock a comandare l’industria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jim Johnston: “Se oggi mancano le Superstar è colpa delle musiche troppo mediocri”

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