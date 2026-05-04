Il team principal di una scuderia di Formula 1 ha detto che due giovani talenti italiani sono considerati le superstar del momento, attirando molta attenzione nel paese. Ha aggiunto che, con il fallimento della nazionale di calcio ai Mondiali, si parla principalmente di loro. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui si discutono le aspettative e l'interesse crescente verso questi atleti italiani.

Il sorriso è quello di chi non può nascondere la gioia e l’entusiasmo, le parole sono invece quelle di chi sa di dover abbassare pressioni e aspettative. Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del Mondiale con venti punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l’interesse nei confronti del diciannovenne italiano, grande scoperta di questo inizio stagionale: “È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra. In squadra lo sappiamo bene e anche i suoi genitori hanno avuto un ruolo fondamentale in questo senso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toto Wolff: "Antonelli e Sinner sono le superstar dell'Italia di oggi, ma il peso delle aspettative..."

Notizie correlate

Toto Wolff dopo il trionfo di Antonelli: “Speriamo continui così, ma dobbiamo rimanere concentrati”Gongola con moderazione Toto Wolff dopo la terza vittoria consecutiva del suo pupillo Andrea Kimi Antonelli.

Corsa contro il tempo per Antonelli in vista delle qualifiche. Toto Wolff fa il punto della situazione dopo l’incidenteAndrea Kimi Antonelli ha concluso nel peggiore dei modi la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: F1, Toto Wolff (Mercedes) scagiona Kimi Antonelli: 'La partenza è stata colpa nostra'. Video; Toto Wolff dopo il trionfo di Antonelli: Speriamo continui così, ma dobbiamo rimanere concentrati; Antonelli: Miami, una pista che mi eccita. Wolff ha chiuso me e Russell in uno stanzino e ci ha detto...; Kimi Antonelli: Toto Wolff ha chiuso me e George Russell in uno stanzino. Valentino Rossi mi ha dato un consiglio.

Toto Wolff: Antonelli e Sinner sono le superstar dell'Italia di oggi, ma il peso delle aspettative...Il team principal di Mercedes: Con il calcio che non va nemmeno ai Mondiali, da voi si parla solo di loro. Dobbiamo tenerlo in una condizione sicura, la partita è lunga, sia per il Mondiale che per l ... gazzetta.it

Toto Wolff: «Antonelli non è come Sinner, è sbagliato fare paragoni. Ma alla fine Kimi ha stupito anche me»Il capo della Mercedes sulla terza vittoria di fila di Kimi Antonellli: «Con l'Italia fuori dai Mondiali di calcio si parla soltanto di loro due» ... corriere.it

Toto Wolff cerca di accarezzare Leo, il cagnolino di Charles Leclerc, ma viene letteralmente ignorato Il sesto senso degli animali #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #SEMPRE - facebook.com facebook

F1, Toto Wolff: “Pole eccezionale di Kimi Antonelli. É cresciuto tantissimo, ora non sbaglia più” - x.com