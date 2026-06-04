Niente autobotti senza contratto Aica pure nelle zone non servite il parroco del popolo | L’acqua è vita se mancano le reti è colpa delle istituzioni

Notizia in breve

Il prefetto di Agrigento ha ribadito che le autobotti possono essere utilizzate solo da utenti con un contratto attivo con Aica. La questione riguarda anche le zone non servite dalla rete idrica, dove alcuni critici sostengono che l’uso delle autobotti dovrebbe essere consentito indipendentemente dal contratto. Un parroco locale ha commentato che “l’acqua è vita” e che la mancanza di reti idriche dipende dalle istituzioni. La normativa attuale limita l’approvvigionamento a chi ha sottoscritto un accordo con l’azienda.