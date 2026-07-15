A Jesolo è stato inaugurato il Seaview Lounge, un nuovo rooftop aperto nel 2023. Situato all’ultimo piano dell’Hotel Casa Bianca al Mare, offre una vista panoramica sull’Adriatico. La terrazza sospesa tra cielo e mare propone un’esperienza di ospitalità moderna, con un’area dedicata alla fruizione del tramonto. L’apertura è stata annunciata con una cerimonia di inaugurazione, senza ulteriori dettagli su eventi o attività specifiche.

C’è un nuovo luogo dove il tramonto sull’Adriatico diventa un’esperienza da vivere. È 1923 Seaview Lounge, il rooftop dell’Hotel Casa Bianca al Mare di Jesolo, una terrazza panoramica sospesa tra cielo e mare che racconta una nuova idea di ospitalità contemporanea. Nato come naturale evoluzione di una storia iniziata nel 1923, il nuovo spazio celebra il fascino senza tempo della Riviera italiana reinterpretandolo con uno stile attuale: linee eleganti, atmosfera rilassata e una vista che abbraccia l’orizzonte. Al calare del sole, il rooftop si trasforma in un salotto esclusivo vista mare: cocktail d’autore, proposte gourmet e una raffinata selezione musicale accompagnano gli ospiti in un viaggio sensoriale fatto di sapori mediterranei, dettagli ricercati e momenti da ricordare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Jesolo, apre 1923 Seaview Lounge: il nuovo rooftop affacciato sull’Adriatico

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