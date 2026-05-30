Tre strutture wellness sono state segnalate come destinazioni di interesse: Petra Segreta Resort & Spa, situato tra i grandi massi della Gallura; Almar Jesolo Resort & Spa, affacciato sull’Adriatico; e Presulis, immerso nelle Dolomiti. Queste location offrono servizi e ambienti dedicati al benessere. La selezione si rivolge a chi pianifica una fuga di relax o cerca nuove mete per le vacanze, evidenziando l’offerta italiana di strutture dedicate al benessere.

S e siete alla ricerca della meta perfetta per una fuga di benessere o non avete ancora pensato alle vostre prossime vacanze, l’Italia nasconde angoli di puro paradiso. Potete trovarli nascosti tra le pietre granitiche della Gallura, oppure affacciati su un Adriatico che a inizio estate ha un fascino molto speciale. O ancora, incastonati nelle Dolomiti, tra specchi d’acqua alpini. Tre luoghi dove l’ospitalità d’eccellenza incontra il relax più profondo. Perché anche sapersi fermare è un’arte. Sharon Stone, perché si fa prendere a schiaffi: il massaggio è una terapia d’urto X Leggi anche › Vacanze estive, obiettivo relax in Spa 1) Trattamenti millenari e profumi di Sardegna: Petra Segreta Resort & Spa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tre gioielli wellness da scoprire: Petra Segreta Resort & Spa nascosto tra i graniti della Gallura, Almar Jesolo Resort & Spa affacciato su un Adriatico che non ci si aspetta, e Presulis incastonato nelle Dolomiti

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