Jennifer Lopez indossa un abito floreale che cattura immediatamente l’attenzione dei fotografi. La cantante e attrice si presenta davanti alle telecamere, attirando gli sguardi su di sé. L’outfit si distingue per i dettagli vivaci e la scollatura pronunciata. Nessun altro elemento nell’immagine sembra competere con l’effetto visivo dell’abito. La presenza di Lopez, con il suo look, domina la scena in modo evidente.

Quando JLo arriva davanti ai fotografi, l'attenzione si concentra inevitabilmente su di lei. È successo ancora una volta a New York, dove l'attrice e cantante ha partecipato alla première mondiale di Office Romance, la nuova commedia romantica Netflix che la vede protagonista accanto a Brett Goldstein. L'evento, ospitato al Regal Union Square, ha riunito il cast del film e numerosi ospiti del mondo dello spettacolo. Eppure, nonostante il parterre ricco di volti noti, è stato impossibile non soffermarsi sul look scelto da Jennifer Lopez. Jennifer Lopez incanta New York con un capolavoro couture Per la... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez, difficile guardare altrove: il suo abito floreale ruba la scena

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