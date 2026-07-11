Durante la Haute Couture Week di Parigi, Jennifer Lopez è stata vista in prima fila insieme alla sorella Lynda. La cantante e attrice ha scelto uno stile latino che ha attirato l’attenzione dei presenti. La presenza di Lopez in questo evento è eccezionale, data la sua scarsa partecipazione alle passerelle. La popstar ha condiviso il momento con la sorella, creando un’immagine di intimità e stile.

Non capita spesso di vedere Jennifer Lopez condividere le luci della ribalta, ma la Haute Couture Week di Parigi ha regalato ai fan un momento di rara bellezza: la popstar è apparsa in prima fila accanto alla sorella minore, Lynda. Le due, che vantano un legame indissolubile ma sono raramente sotto l'occhio dei media, hanno dimostrato che il talento e lo stile sono chiaramente una questione di famiglia, trasformando le strade di Parigi nella loro passerella privata. Il momento clou è arrivato durante la sfilata di Celia Kritharioti, dove le sorelle hanno brillato in un gioco di echi stilistici davvero sofisticato. Jennifer ha incantato la platea con una creazione in tulle nude, illuminata da ricami di cristalli e completata da un’eterea cappa di piume bianche, confermando la sua attitudine da diva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jennifer Lopez in prima fila con la sorella Lynda: lo stile latino conquista Parigi

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Jennifer Lopez, Sister Lynda Lopez Look So Alike During Rare Outing | E! News

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