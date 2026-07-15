Rihanna ha sorpreso il pubblico con un ritorno sul palco durante un evento musicale. La cantante ha eseguito un medley di successi, attirando l’attenzione dei presenti. Nel frattempo, un artista di lunga data ha raggiunto il terzo posto nelle classifiche degli album più venduti, dopo tre decenni dalla pubblicazione di un suo album. L’evento ha visto anche un artista che festeggiava 30 anni di carriera e ha organizzato una celebrazione speciale.

Chi l'avrebbe mai detto che dopo 30 anni dalla pubblicazione Reasonable Doubt sarebbe tornato in cima alle classifiche, raggiungendo il terzo posto nei Top Album Sales? A quanto pare Jay-Z se lo aspettava e, per celebrare i tre decenni di carriera, ha organizzato un evento senza precedenti. Per ben tre serate lo Yankee Stadium di New York si è trasformato in una vera e propria “Residency": il rapper ha voluto riportare la sua città agli anni d'oro della storia del rap, ricordando al pubblico che Hova non sarà mai dimenticato. La prima serata ha visto numerosi ospiti riportare sul palco le hit di Reasonable Doubt: dalla moglie Beyoncé, ad Alicia Keys, fino a sua figlia Blue Ivy, già amata dai fan per le coreografie iconiche ballate durante il Renaissance Tour della madre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jay-Z celebra 30 anni di carriera, ma è il ritorno di Rihanna sul palco a conquistare i fan

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