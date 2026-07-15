Jannik Sinner il dubbio sulla carriera che lo tormenta | Ma a cosa serve?

Jannik Sinner, vincitore di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, sta già pensando al futuro mentre si concentra sulla sua carriera. Il tennista italiano, considerato insaziabile e determinato, si interroga sul senso di continuare a giocare, chiedendosi “a cosa serve”. Nonostante il successo, la sua mente è già proiettata oltre i trionfi recenti, con dubbi e riflessioni che lo accompagnano.

Insaziabile, cannibale e chi vuole aggiungere altri epiteti ce li metta. Jannik Sinner sta ancora accarezzando la coppa di Wimbledon vinta per il secondo anno di fila, ma la testa del numero uno del mondo è già in moto e pensa al futuro. Dopo il trionfo sull’erba londinese, il campione azzurro è chiamato a scegliere il percorso dei prossimi mesi: tra il desiderio di inseguire nuovi record e la necessità di gestire energie e calendario. Il tema è quello dei Masters 1000, i tornei più importanti dopo gli Slam. La tentazione è quella di partecipare a tutti e nove gli appuntamenti stagionali, un’impresa che avrebbe un valore storico. Ma la... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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How Jannik Sinner Fell Short of a Career Grand Slam at Roland Garros 2026

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