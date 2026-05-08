Lorenzo Musetti ha commentato come il successo di Jannik Sinner abbia influenzato il suo percorso nel tennis. Durante l’Italian Open, i due italiani sono stati protagonisti sul campo e hanno espresso la volontà di affrontare le prossime sfide davanti al pubblico di casa. Entrambi sono pronti a mostrare le proprie capacità in un torneo che si svolge sulla loro terra natale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner si preparano ad affrontare il secondo turno dell’ATP Masters 1000 all’Italian Open di Roma, due dei talenti più promettenti del tennis italiano, entrambi sperando di fare una forte impressione davanti ai loro tifosi. Sinner, attualmente tra i primi dieci giocatori del mondo, è reduce da un momento d’oro della sua carriera, avendo recentemente vinto il suo quinto titolo consecutivo di ATP Masters 1000. Musetti, dal canto suo, sta cercando di affermarsi e di dimostrare il proprio valore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lorenzo Musetti parla dell’impatto del successo di Jannik Sinner sulla sua carriera.

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