Jannik Sinner | Ho pagato per un errore non mio La verità sulla squalifica che lo ha cambiato

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista italiano, attualmente al vertice della classifica mondiale, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di un episodio che ha segnato la sua carriera. Ha dichiarato di aver subito una squalifica per un errore che non gli apparteneva, facendo riferimento a una vicenda legata a un caso di doping. L’atleta ha anche affrontato altri momenti difficili, come la sconfitta al Roland Garros, condividendo le sue emozioni senza filtri. La sua esperienza mette in luce aspetti personali e professionali di un percorso ad alta tensione.

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Il numero uno al mondo del tennis si racconta in un'intervista senza filtri toccando gli aspetti più belli e brutti della sua carriera, come il caso doping e la batosta presa al Roland Garros. Dietro la macchina perfetta ci sono un'educazione familiare e un cuore di ragazzo che batte forte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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