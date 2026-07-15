Jannik Sinner conquista anche la famiglia reale dopo Wimbledon | il momento con Kate e William conquista il pubblico

Jannik Sinner ha incontrato la famiglia reale britannica, tra cui il duca e la duchessa di Cambridge, durante un evento dopo Wimbledon. Il tennista italiano ha posato per alcune foto insieme, mentre riceveva complimenti dagli invitati. La scena si è svolta in un contesto formale, con Sinner che ha mostrato entusiasmo e rispetto. La famiglia reale ha assistito alla premiazione e ha scambiato alcune parole con il giocatore.

Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner ha vissuto uno dei momenti più surreali che il tennis possa offrire: festeggiare la conquista di Wimbledon davanti alla famiglia reale britannica. Ma quello che è successo dopo la vittoria contro Alexander Zverev va oltre il protocollo, trasformandosi in un incontro che ha rivelato lati inaspettati sia del campione italiano che dei Windsor, con protagonista la Royal Family. Il protocollo dell’ All England Club prevede che il vincitore del torneo si intrattenga con i membri della Royal Family prima di mostrare il trofeo al pubblico. Una tradizione che suona formale, quasi distaccata. Ma quello... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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JANNIK SINNER INCANTA WIMBLEDON: TRIONFO STORICO DAVANTI AI REALI E ALLE STAR DI HOLLYWOOD

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Dopo il trionfo contro Alexander Zverev, Jannik Sinner riceve il trofeo da Kate Middleton. Poi l'incontro con William, George e Charlotte nel Royal BoxDopo aver sconfitto Alexander Zverev in quattro set, Jannik Sinner ha ricevuto il trofeo dal personale di un membro della famiglia reale.

Temi più discussi: Sinner batte Zverev in rimonta e conquista Wimbledon per la 2ª volta di seguito; Jannik Sinner piega uno straordinario Alexander Zverev e resta re di Wimbledon · Tennis; Sinner batte Zverev e vince il secondo titolo di fila a Wimbledon; Sinner conquista Wimbledon (ma sull'erba Federer resta il Re).

Jannik #Sinner batte #Zverev e conquista #Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Grinta, carattere e una qualità tecnica fuori da ogni logica. Ma anche lealtá, umiltà e rispetto per l’avversario.Un campione autentico, dentro e fuori dal campo. Grande, x.com

Jannik Sinner conquista il suo quinto Grande Slam, vincendo titoli consecutivi a Wimbledon dopo aver sconfitto Zverev in una finale emozionante. reddit

LIVE Sinner-Zverev: segui la finale di Wimbledon in direttaUno per un bis da sogno e il primo Slam dell'anno, l'altro per centrare l'accoppiata Roland Garros e Wimbledon. Oggi in finale si sfidano Sinner e Zverev, a partire dalle 17. Jannik contro Djokovic ha ... msn.com

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