Dopo aver sconfitto Alexander Zverev in quattro set, Jannik Sinner ha ricevuto il trofeo dal personale di un membro della famiglia reale. L'evento si è svolto sul campo centrale di un torneo di tennis di alto livello. Successivamente, il giocatore ha incontrato nel Royal Box i membri della famiglia reale, tra cui un sovrano, un principe e una principessa.

Q uattro set di battaglia contro Alexander Zverev sono bastati a Jannik Sinner per bissare il titolo conquistato l’anno scorso a Church Road. E come vuole la tradizione del torneo più prestigioso al mondo, è stata Kate Middleton a salire in campo per consegnargli il Gentlemen’s Singles Trophy. Un gesto che la principessa del Galles ripete ormai da anni, forte di un ruolo che porta avanti con dedizione dal 2016, quando fu la Regina Elisabetta in persona ad affidarle il titolo di madrina dell’ All England Lawn Tennis and Croquet Club. Minigonna tennis stile Wimbledon, trend PE2026. guarda le foto Il siparietto con William e i bambini. Dopo la premiazione, Kate ha accompagnato Sinner nel Royal Box per presentarlo a tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Kate Middleton.

© Iodonna.it - Dopo il trionfo contro Alexander Zverev, Jannik Sinner riceve il trofeo da Kate Middleton. Poi l'incontro con William, George e Charlotte nel Royal Box

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alexander Zverev v Learner Tien Highlights | Australian Open 2026 Quarterfinal

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton pubblica nuove foto dopo la sfida delle tre montagne: l’abbraccio con il principe William e i tre figli George, Charlotte e LouisKate Middleton ha condiviso nuove foto dopo aver affrontato tre montagne in meno di 24 ore per raccogliere fondi.

Wimbledon: William, Kate, George e Charlotte, i principi del Galles quasi al completo per la finale fra Sinner e ZverevWilliam, Kate, insieme ai figli Charlotte e George, sono presenti alla finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev.

Temi più discussi: Jannik Sinner LIVE a Wimbledon 2026 contro Alexander Sascha Zverev: aggiornamenti in diretta, cronaca e risultato in tempo reale | Tennis ATP oggi; Sinner, come cambia ranking e quanto ha guadagnato con trionfo Wimbledon; Wimbledon, tutto pronto per la finale: Sinner cerca il bis, Zverev a caccia della sua centesima vittoria in un major; Cahill: Non so se ci sarò l'anno prossimo, decideremo a fine anno.

Jannik Sinner scrive la storia: quinta vittoria in uno Slam e seconda a #Wimbledon, dopo un match vinto in 4 set contro #Zverev. Ecco una serie di canzoni per celebrare il trionfo, il decimo azzurro in uno Slam #JannikSinner #Sinner #Slam x.com

Jannik Sinner batte Alexander Zverev e conquista il secondo Wimbledon di filaIl numero uno Sinner ha battuto Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, conquistando il secondo titolo di fila a Wimbledon dopo che il tedesco ha accusato un problema al ginocchio per una scivolata sull’ ... msn.com

Sinner trionfo leggendario a Wimbledon: che rimonta contro Zverev, Jannik centra lo storico back to back!Il numero 1 al mondo torna sull'erba dell'All England Club per contendere al suo nuovo vice in graduatoria l'ananas più ambita al mondo ... tuttosport.com

Cambiamento dell'ordine di gioco di martedì a Wimbledon - Zverev contro Blockx ora sul campo centrale, Draper sostituito da Lajovic per affrontare Fritz reddit