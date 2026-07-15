Ivan Grieco, inviato di PulpPodcast, ha riferito di essere stato aggredito durante un comizio di un generale. L’episodio si è verificato il 15 luglio allo Shada Beach di Civitanova, al termine di un evento. Grieco ha pubblicato sui social un video che mostra quanto accaduto. Il giornalista ha dichiarato di aver subito l’aggressione da parte del sindaco di Filottrano.

“Sono stato aggredito all’evento del Generale Vannacci”, queste le parole di Ivan Grieco inviato di PulpPodcast. Il giornalista ha pubblicato sui suoi social il video dell’incontro avvenuto il 15 luglio al termine dell’evento di Roberto Vannacci allo Shada Beach di Civitanova. “Mentre cercavo di fare queste domande, il sindaco di Filottrano, un tale Luca Paolorossi, mi ha aggredito alle spalle strattonandomi e lanciando la mia videocamera a terra”, ha spiegato. Ivan Grieco aggredito, il suo racconto La risposta del sindaco di Filottrano I precedenti tra Ivan Grieco e Roberto Vannacci Ivan Grieco aggredito, il suo racconto Su Instagram, Ivan Grieco ha raccontato la sua versione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ivan Grieco inviato di PulpPodcast aggredito dal sindaco di Filottrano Luca Paolorossi al comizio di Vannacci

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