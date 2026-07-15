Il giornalista Grieco aggredito dallo staff di Vannacci – Il video

Il giornalista Ivan Grieco, inviato di PulpPodcast, il videopodcast condotto da Fedez e Davide Marra, è stato aggredito all’evento di Roberto Vannacci. «Sono stato aggredito mentre tentavo di fare semplici domande a Roberto Vannacci al suo evento a Civitanova – spiega Grieco su X -. Il sindaco di Filottrano mi ha strattonato e strappato di mano la videocamera lanciandola a terra». Nel video si vede Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano, che cerca strappa il microfono dalla mano del giornalista, che viene poi allontanato da «energumeni violenti», come li definisce Grieco. «Al termine del comizio del leader di Futuro Nazionale – ha raccontato Grieco sui social – ho provato a chiedere spiegazioni in merito al divieto di partecipazione ai suoi eventi che mi ha imposto. 🔗 Leggi su Open.online

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Cacciari: ecco cosa penso di Vannacci

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"Aggredito all'evento di Vannacci": il video dell'inviato di Fedez e Mr MarraDurante un evento con il generale a Civitanova, il giornalista di Pulp Podcast Ivan Grieco è stato aggredito dallo staff presente.