Tre associazioni di guide turistiche abilitate organizzeranno visite guidate alle dimore storiche, offrendo ai partecipanti approfondimenti su storie, segreti e curiosità legate ai luoghi. Durante gli itinerari si potranno scoprire anche mostre e cammini religiosi, mentre un’escape room permetterà di vivere la storia in modo interattivo. Le iniziative puntano a unire cultura e natura, creando occasioni di scoperta e divertimento.

Tre associazioni di guide turistiche abilitate (Art-U, Guidarte e Sottinsù) accompagneranno i visitatori alla scoperta delle dimore storiche, svelandone storie, segreti e curiosità, ponendo l’accento sul rapporto tra cultura e natura. Un’occasione per valorizzare le mostre e i progetti espositivi in corso, mettendo in dialogo architettura, arte e contemporaneità. Alla Villa Reale di Monza si potranno ammirare le opere della mostra diffusa UR-RA - Unity of Religions - Responsibility of Art di Michelangelo Pistoletto, concepita come un’esperienza multidimensionale che mette in relazione arte, spiritualità e religioni. Il percorso di visita è arricchito anche dalla mostra dedicata alla storia del Regno d’Italia, che contribuisce ad approfondire ulteriormente la dimensione storica della Reggia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli itinerari più curiosi. Mostre e cammini religiosi. E con l’escape room la storia diventa avventura

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