italia prove tecniche di un nuovo ct azzurro se due indizi fanno una prova

Due indizi fanno una prova: Mancini e Malagò ancora insieme Se la scorsa settimana l'esordio stagionale contro lo Sporting Eur era sembrato un piacevole amarcord – con il gol del Presidente della FIGC su assist del "Mancio" –, il secondo atto andato in scena alla "Fossa" ha tutto l'aspetto di un vero e proprio vertice programmatico. Per la seconda settimana consecutiva, infatti, Giovanni Malagò e Roberto Mancini hanno condiviso il rettangolo di gioco con la maglia dell'Aniene Over 60. E se due indizi fanno una prova, l'accordo per la panchina della Nazionale sembra ormai viaggiare a passo spedito. Questa volta, però, per battere il tostissimo Circolo Tennis Eur c'è voluto un finale da thriller. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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