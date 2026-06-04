De Luca Ruggeri De Gregori tre indizi fanno una prova La censura rossa è più viva che mai

Notizia in breve

Tre artisti italiani, tra musica e letteratura, sono stati coinvolti in recenti episodi di censura. Un autore, un cantautore e un musicista sono stati oggetto di restrizioni o limitazioni legate alla loro attività pubblica o editoriale. La questione ha riacceso il dibattito sulla libertà creativa e sulle modalità di controllo nel settore culturale, con attenzione alle modalità di intervento e alle conseguenze sulla produzione artistica. Nessuna delle tre figure ha fornito commenti pubblici sui fatti riportati.