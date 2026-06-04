De Luca Ruggeri De Gregori tre indizi fanno una prova La censura rossa è più viva che mai
Tre artisti italiani, tra musica e letteratura, sono stati coinvolti in recenti episodi di censura. Un autore, un cantautore e un musicista sono stati oggetto di restrizioni o limitazioni legate alla loro attività pubblica o editoriale. La questione ha riacceso il dibattito sulla libertà creativa e sulle modalità di controllo nel settore culturale, con attenzione alle modalità di intervento e alle conseguenze sulla produzione artistica. Nessuna delle tre figure ha fornito commenti pubblici sui fatti riportati.
Erri De Luca, Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri. Tre nomi diversi, tre storie artistiche differenti, un unico filo rosso. Anzi, rossissimo. Perché quando la sinistra culturale parla di libertà d’espressione, troppo spesso intende la libertà di esprimere soltanto ciò che essa ritiene accettabile. I fatti delle ultime settimane raccontano una realtà difficile da ignorare. Erri De Luca, scrittore idolo della sinistra, firma storica del Manifesto, non certo un moderato, viene estromesso dalla prolusione inaugurale del Festival Salerno Letteratura per le sue posizioni su Israele, il sionismo e la guerra a Gaza. Non formalmente escluso dalla manifestazione, certo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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