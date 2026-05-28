Se tre indizi fanno una prova | Senesi Robertson Bernardo Silva Il mercato Juve continua a claudicare

Il mercato della Juventus sembra ancora in stallo, con diversi obiettivi sfumati. Tra i nomi più discussi ci sono Senesi, Robertson e Bernardo Silva. La società non ha ancora concluso acquisti e il mercato si muove lentamente.

di Mauro Munno Se tre indizi fanno una prova: Senesi, Alisson, Bernardo Silva. Il mercato Juve continua a claudicare, già tanti obiettivi sfumati. Il mercato della Juventus continua a faticare. Dopo i disastri estivi le enormi fatiche a gennaio, l mercato della Juventus continua a vivere una fase di profonda e preoccupante stasi. Dopo i disastri della scorsa estate e le criticità emerse nella sessione invernale — quando i dirigenti Ottolini e Comolli fallirono l’assalto al centravanti espressamente richiesto da Luciano Spalletti — la dirigenza bianconera appare nuovamente impantanata. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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