Italia-Emirati Arabi | Bodour Al Qasimi riceve l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Bodour Al Qasimi ha ricevuto l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in una cerimonia a Roma, riconoscimento assegnato dal presidente della Repubblica. La premiazione si inserisce nel quadro delle relazioni culturali tra Italia e Emirati Arabi. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e culturali, senza ulteriori dettagli su interventi o motivazioni specifiche.

Mattarella Onora Bodour Al Qasimi: Un Riconoscimento per la Cultura. ROMA (ITALPRESS) – La scena della diplomazia culturale si arricchisce di un importante riconoscimento: il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha conferito a Sua Altezza Bodour Al Qasimi, Ambasciatrice di Buona Volontà dell’UNESCO per l’Istruzione e la Cultura del Libro, il grado di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Questo prestigioso titolo rappresenta la più alta onorificenza del Paese e sottolinea l’impegno profuso dalla Al Qasimi nel rafforzare i legami culturali tra Italia e Emirati Arabi Uniti. Un Impegno Duraturo per la Collaborazione Culturale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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