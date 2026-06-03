Il 3 giugno 2026, è stato conferito a Dattoli l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento è stato assegnato per il percorso professionale sviluppato nel tempo, caratterizzato da collaborazioni tra imprese, istituzioni e territori. La premiazione si è svolta a Milano.

Milano, 3 giugno 2026 – Un riconoscimento che premia un percorso professionale costruito nel tempo, attraverso il dialogo tra imprese, istituzioni e territori. Simone Dattoli, fondatore e amministratore delegato di Inrete, ha ricevuto l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica per il contributo offerto nei campi della comunicazione, delle relazioni istituzionali e dello sviluppo d’impresa. L’onorificenza rappresenta il punto di arrivo di un’esperienza imprenditoriale caratterizzata dall’impegno nella costruzione di relazioni tra il mondo produttivo, le istituzioni e la società civile, con particolare attenzione alla promozione di iniziative in grado di generare ricadute economiche e sociali sui territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dattoli insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

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