Francesco Cerea è Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il presidente della Repubblica ha conferito a Francesco Cerea la qualifica di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La famiglia Cerea, proprietaria del ristorante “Da Vittorio” a Brusaporto, ha già ricevuto riconoscimenti precedenti, tra cui la consegna del titolo di Cavaliere del Lavoro a una parente, Gioconda Gritti. La stessa famiglia ha ricevuto più onorificenze nel corso degli anni.

Di madre in figlio: dopo Bruna Cerea, al secolo Gioconda Gritti, insignita del titolo di Cavaliere del Lavoro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito una nuova onorificenza alla famiglia Cerea, proprietaria del ristorante “Da Vittorio” a Brusaporto. In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, infatti, Francesco Cerea ha ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine del Merito della Repubblica Italia, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Ordine del Merito della Repubblica italiana è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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