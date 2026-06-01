Gli Stati Uniti e l'Iran stanno portando avanti negoziati con un ritmo intenso. Nel frattempo, Hezbollah ha accettato una proposta di tregua in Libano, condizionandola alla decisione di Israele di non attaccare Beirut.

I negoziati tra Usa e Iran continuano “a un ritmo serrato”, mentre il gruppo armato sciita Hezbollah ha accettato la proposta di tregua degli Stati Uniti in Libano, a patto che Israele non attacchi la capitale Beirut. L’annuncio arriva direttamente dal presidente Usa Donald Trump con una serie di post pubblicati sui social, che smentiscono la sospensione dei colloqui con Teheran, paventata nel pomeriggio a causa dell’ intensificarsi dell’offensiva di Tel Aviv nel Paese dei Cedri. “I colloqui con la Repubblica Islamica dell’Iran proseguono a ritmo serrato”, ha scritto in serata sui social Trump, secondo cui anche in Libano le parti in conflitto sarebbero sul punto di arrivare a un accordo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Trump: “I colloqui tra Usa e Iran continuano, Hezbollah accetta la tregua in Libano se Israele non attacca Beirut”

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