islam la balla della jihad per vendicare le crociate

Un dibattito ricorrente collega il terrorismo islamista alle Crociate, sostenendo che la vendetta per quelle guerre medievali giustificherebbe atti violenti odierni. Questa teoria viene spesso riproposta per spiegare alcuni attacchi contro civili. Tuttavia, non ci sono prove concrete che colleghino direttamente le azioni attuali a quel passato storico. La narrazione si concentra sul collegamento tra eventi storici e comportamenti moderni senza dati verificabili.

Quando si parla di terrorismo islamista, puntualmente qualcuno tira fuori le Crociate. Il ragionamento è sempre lo stesso: l’Occidente avrebbe aggredito il mondo islamico mille anni fa e ciò spiegherebbe, se non addirittura giustificherebbe, l’odio che ancora oggi porta a massacrare civili innocenti. È un’argomentazione che crolla sotto il peso della storia, della logica e della semplice morale.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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