Un uomo ha dato fuoco alla propria casa dopo una lite per un debito di 30 euro. Dopo l’alterco, ha appiccato il fuoco, causando la distruzione dell’appartamento. La polizia ha arrestato l’uomo sul posto. Durante le indagini, si è seduto su una panchina a osservare le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita.

Arezzo, 12 luglio 20226 – Si è seduto su una panchina a “gustarsi” lo spettacolo: un appartamento cancellato dalle fiamme, per vendetta. Come un novello Nerone che guarda Roma mentre brucia. Due famiglie fuori casa, quella finita nel mirino e quella “ colpevole ” di abitare al piano di sotto. Poteva trasformarsi in tragedia ma ciò che è successo a Bibbiena stazione ha contorni inquietanti. Protagonista un quarantenne ucraino: due anni fa era arrivato in Italia per fuggire dall’orrore della guerra, ora è in carcere per aver mandato in fumo un’abitazione, provocato danni ingenti e seminato il panico. I fatti. L’episodio risale al 13 giugno ma il cerchio si è chiuso l’altro giorno con le manette ai polsi dell’uomo, arrestato dai carabinieri dopo una fase di indagini che hanno permesso di raccogliere elementi chiari sul suo comportamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendia la casa per un debito di 30 euro: prima la lite e poi le fiamme. Si voleva vendicare

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