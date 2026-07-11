Dopo i funerali del leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei ha dichiarato che esiste un patto per vendicare suo padre, affermando che questa volontà rappresenta il desiderio della nazione. La dichiarazione è stata resa pubblicamente e si riferisce a una presunta responsabilità storica. Non sono stati forniti dettagli ulteriori o chiarimenti sul contenuto del patto o sulle azioni future.

Conclusi i funerali del padre Ali Khamenei, la nuova guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha rilasciato un messaggio pubblico carico di minacce: «Abbiamo stretto un patto per vendicare il sangue puro del leader martire e di tutti i martiri di queste due guerre contro gli assassini criminali», si legge nel messaggio scritto diffuso dalla Tv di Stato iraniana. «Questi criminali, il cui elenco completo è disponibile dall’inizio alla fine, porteranno con sé nella tomba il desiderio di una morte serena nel proprio letto», prosegue il messaggio attribuito a Mojtaba Khamenei. Il messaggio di vendetta di Mojtaba Khamenei. «La vendetta è il... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Iran, la minaccia di Mojtaba Khamenei: «Abbiamo un patto per vendicare mio padre, è il volere della nostra Nazione»

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