Iran-Usa verso l’escalation Trump annuncia attacchi devastanti A Teheran un murale lo mostra morto

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che sono pronti attacchi devastanti contro l’Iran. A Teheran, un murale raffigura un uomo morto. Nel Golfo Persico si percepisce un clima di tensione crescente. Lunedì, alla Casa Bianca, il leader americano incontrerà il primo ministro israeliano.

Roma, 16 luglio 2026 – Nel Golfo Persico tira l’aria di chi si prepara al peggio. Lunedì il presidente americano, Donald Trump, riceverà alla Casa Bianca il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Stando ai media israeliani, il numero uno di Tel Aviv volerà oltreoceano sabato per partecipare anche ai funerali del senatore Lindsey Graham e resterà a Washington fino a martedì. Ieri, nella mattinata italiana, è uscita la notizia che il tycoon nelle ore precedenti ha riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere una nuova offensiva su larga scala, con “attacchi devastanti” contro l’Iran. Stando alle indiscrezioni trapelate si andrebbe ben oltre l’area dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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U.S.-Iran escalation, Israel WARNS Trump of assassination plot

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