Nelle prime ore di mercoledì, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha riferito di aver condotto attacchi contro infrastrutture strategiche nel paese. Le operazioni sono state effettuate senza specificare quali obiettivi siano stati colpiti. La notizia arriva dopo dichiarazioni di un’escalation militare, con il governo statunitense che ha annunciato un rafforzamento delle azioni offensive contro obiettivi iraniani.

L’escalation militare tra Stati Unit i e Iran continua a intensificarsi. Nelle prime ore di mercoledì il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato di aver concluso una nuova e vasta operazione militare contro obiettivi iraniani, mentre il presidente Donald Trump ha rilanciato le sue minacce, avvertendo Teheran che, in assenza di un accordo entro la prossima settimana, nel mirino americano finiranno anche le infrastrutture energetiche e i principali ponti del Paese. La nuova offensiva è arrivata poche ore dopo la ripresa del blocco navale statunitense nei confronti delle navi dirette o provenienti dai porti iraniani. Il provvedimento, entrato ufficialmente in vigore alle 16. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Iran, Trump rilancia l’offensiva: nel mirino le infrastrutture strategiche

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Trump: Waffenruhe mit Iran ist vorbei I

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