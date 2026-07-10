Il traffico nello stretto di Hormuz è stato bloccato a causa di un scontro tra Iran e Stati Uniti. Fonti iraniane hanno riferito che ci sarebbero state tensioni legate a un presunto piano iraniano per uccidere l’ex presidente statunitense. Israele avrebbe condiviso con Washington informazioni dei propri servizi segreti in merito. La situazione ha portato a un’interruzione temporanea del traffico marittimo nella zona.

Scontro tra Iran e Stati Uniti per lo stretto di Hormuz. Israele avrebbe condiviso con Washington informazioni dei suoi servizi segreti su un presunto piano iraniano per uccidere Trump. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran: Trump nel mirino. Bloccato traffico a Hormuz

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