Iran la guerra in diretta | attacchi di Teheran su Kuwait e Bahrein Trump | Cessate il fuoco finito colpiremo di nuovo nella notte

Teheran ha lanciato attacchi contro il Kuwait e il Bahrein, mentre gli Stati Uniti hanno condotto raid nel sud dell’Iran. In risposta, il presidente americano ha dichiarato che il cessate il fuoco è terminato e che ci saranno ulteriori attacchi durante la notte. Nel frattempo, ad Ankara si svolge il secondo giorno di un vertice della NATO.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: raid americani sul sud del Paese, attacchi di Teheran su Kuwait e Bahrein. Ad Ankara secondo giorno del vertice Nato. Trump: "Sono malati e bugiardi": "Cessate il fuoco credo sia finito, colpiremo ancora stanotte". Il presidente iraniano Pezeshkian: "Comportamento Usa è intimidire e barare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al quinto giorno di guerra

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