Iran risponde agli Usa | diffuse le immagini del lancio di missili

Le forze armate iraniane hanno pubblicato un video che mostra il lancio di missili Fateh 110, Kheibar Shekan e Zolfaghar da località non specificate. Le immagini mostrano i missili durante la fase di lancio, ma non forniscono dettagli sulla posizione esatta o sui bersagli. La diffusione del video avviene in risposta a dichiarazioni degli Stati Uniti, senza ulteriori chiarimenti ufficiali.

Le forze armate dell’Iran hanno diffuso un video che mostra il lancio di missili Fateh 110, Kheibar Shekan e Zolfaghar da località non precisate, nell’ambito delle ondate dalla terza alla settima dell’operazione “Nasr 2”: prosegue lo scambio di attacchi tra Teheran e Washington c on gli Stati Uniti hanno rafforzato la campagna di raid aerei e ripristinato il blocco navale dell’Iran in risposta agli attacchi contro le navi in transito nello Stretto di Hormuz. Secondo le autorità iraniane, un bombardamento americano ha colpito una caserma dell’esercito, causando almeno sette morti e oltre 260 feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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