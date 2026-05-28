L’esercito iraniano ha pubblicato un video in cui si vede il lancio di missili decorati con adesivi che riportano messaggi contro gli Stati Uniti. Il filmato è accompagnato da musica solenne e mostra le fasi di preparazione e lancio delle munizioni. I missili sono stati ripresi mentre si alzavano in volo, con dettagli visivi sugli adesivi applicati sulla superficie.

L’esercito iraniano ha diffuso un video, corredato di musica solenne in sottofondo, che mostra il lancio di alcuni missili decorati con adesivi contententi messaggi anti-Usa. Nel frattempo, il Kuwait ha riferito di aver subito un attacco con missili e droni, un’altra sfida al fragile cessate il fuoco nella guerra con l’Iran a seguito degli attacchi sferrati sia da Washington sia da Teheran. Poche ore dopo l’Iran ha fatto sapere di aver condotto un attacco nella regione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, esercito diffonde video del lancio di missili: le munizioni con adesivi anti-Usa

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Gli STATI UNITI diffondono il video degli attacchi ALL'IRAN: missili e caccia in azione

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