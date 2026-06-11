La Marina degli Stati Uniti ha diffuso un video che mostra il lancio di missili Tomahawk dalla USS Michael Murphy. Le immagini ritraggono i missili mentre vengono lanciati dalla nave da guerra e si dirigono verso obiettivi in Iran. Il filmato evidenzia chiaramente il momento del decollo e la traiettoria dei missili in volo. Non sono stati forniti dettagli sul numero di missili o sugli obiettivi colpiti.

Le immagini diffuse dalla Marina degli Stati Uniti mostrano il lancio di missili da crociera Tomahawk dalla USS Michael Murphy contro obiettivi in Iran. Il video è stato pubblicato dopo la seconda ondata di attacchi americani condotta nelle ultime ore contro diverse postazioni iraniane. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, i raid hanno preso di mira sistemi di sorveglianza, comunicazioni militari e difese aeree iraniane. Le esplosioni sono state segnalate a Teheran, Bandar Abbas e in altre aree del sud del Paese. Iran, Teheran: "Colpita la Quinta Flotta Usa. Pronti ad affrontare il nemico fino all'ultima goccia di sangue" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, il video del lancio dei missili Usa dalla USS Michael Murphy

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La tecnologia dei missili usati nella guerra in IRAN

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