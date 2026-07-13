Gli Usa attaccano l’Iran risponde con missili su Giordania Bahrein e Kuwait E Hormuz è di nuovo chiuso

Da secoloditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco in Iran, mentre Teheran ha risposto con lanci di missili su Giordania, Bahrein e Kuwait. La regione ha visto riaprirsi il canale di Hormuz, che era stato chiuso. La situazione rimane tesa, con scambi di attacchi tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questi eventi o le eventuali conseguenze. La crisi si sviluppa senza ulteriori dettagli pubblicati fino ad ora.

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