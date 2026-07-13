Gli Usa attaccano l’Iran risponde con missili su Giordania Bahrein e Kuwait E Hormuz è di nuovo chiuso
Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco in Iran, mentre Teheran ha risposto con lanci di missili su Giordania, Bahrein e Kuwait. La regione ha visto riaprirsi il canale di Hormuz, che era stato chiuso. La situazione rimane tesa, con scambi di attacchi tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questi eventi o le eventuali conseguenze. La crisi si sviluppa senza ulteriori dettagli pubblicati fino ad ora.
Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi Usa in Iran, a cui Teheran ha risposto colpendo i paesi limitrofi. “ Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha portato a termine una nuova ondata di attacchi contro l’Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione, al fine di ridurre la capacità iraniana di continuare a colpire il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz”, comunica su X il comando centrale unificato delle forze militari Usa. “Le forze del Centcom – aggiunge – hanno colpito sistemi di difesa aerea militari iraniani, postazioni radar costiere, capacità... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Stretto di Hormuz,gli Usa attaccano ancora, l'Iran risponde colpendo Kuwait, Giordania e Bahrein x.com
#Usa attaccano l’#Iran dopo gli assalti a tre navi nello Stretto di Hormuz. L'Iran rivendica colpi su basi Usa in #Kuwait e #Bahrein. Petrolio +6% ? facebook
Discussione settimanale /r/Games - Cosa hai giocato ultimamente e quali sono i tuoi pensieri? - 12 luglio 2026 reddit
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