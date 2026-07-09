Nuovi raid Usa sull’Iran Teheran risponde attaccando Kuwait Qatar e Bahrein Trump | La situazione peggiorerà

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid sull’Iran, che ha risposto attaccando Kuwait, Qatar e Bahrein. Il presidente americano ha dichiarato che si tratta di rappresaglie per un bombardamento navale di ieri e ha avvertito che se i bombardamenti si ripeteranno, la situazione peggiorerà significativamente. La tensione tra le due parti si è intensificata dopo le azioni militari di ieri e le risposte di Teheran.

“Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale di ieri da parte dell’Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto”. Lo ha scritto su Truth nella notte il presidente americano Donald Trump commentando gli ultimi raid americani. Il tycoon ha anche pubblicato alcune foto che mostrerebbero i bombardamenti. L’esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira giovedì siti in Kuwait, Qatar e Bahrein con droni d’attacco kamikaze, secondo quanto riportato dai media statali, in risposta agli attacchi statunitensi avvenuti in precedenza nella stessa giornata. L’esercito ha affermato che, “in continuità con gli attacchi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

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