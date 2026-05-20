L’ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente dichiarato che la guerra potrebbe finire presto, aggiungendo che si agisce con determinazione. Nel frattempo, i Pasdaran hanno dichiarato che, in caso di attacco, risponderanno anche al di fuori della regione. La tregua tra gli Stati Uniti e le altre parti coinvolte appare fragile e in bilico. Le tensioni sono cresciute nelle ultime settimane, con pronunce che aumentano il livello di allerta. Le dichiarazioni si susseguono senza segnali di de-escalation imminente.

Roma, 20 maggio 2026 - La temporanea tregua tra Usa è sempre più a rischio. Donald Trump, dopo gli ultimatum a Teheran perché accetti un accordo restrittivo sul nucleare, al tradizionale Congressional Picnic alla Casa Bianca è tornato a minacciare l’Iran: "Faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Dobbiamo impedire loro di pensare al nucleare e non permetteremo loro di avere un'arma nucleare". Aggiungendo: " Abbiamo fatto un lavoro eccezionale e penso che lo concluderemo molto rapidamente. Abbiamo spazzato via la Marina e non avranno le armi nucleari. Finiremo la guerra molto presto". Concludendo: "Abbiamo fermato un attacco previsto per lunedì, anche grazie alla mediazione decisiva dei Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, Trump torna a minacciare: “Finiremo la guerra molto presto”. I Pasdaran alzano il tiro: “Se attaccati colpiremo anche fuori dalla regione”

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