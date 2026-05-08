Iran la guerra in diretta | tensione nello Stretto di Hormuz Trump | Accordo o colpiremo con molta più forza
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono tornate a intensificarsi nello Stretto di Hormuz, dove si sono verificati nuovi scambi di fuoco tra le forze militari dei due Paesi. In risposta, il presidente statunitense ha dichiarato che ci sarà un'azione più forte se non si raggiungerà un accordo. La situazione rimane critica e il rischio di escalation si fa più concreto nelle acque strategiche della regione.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: torna alta la tensione nello Stretto di Hormuz dopo nuovi scambi di fuoco tra Washington e Teheran. L’Iran accusa gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco con raid contro alcune navi, mentre il Pentagono parla di “azioni difensive” dopo attacchi con missili e droni contro cacciatorpediniere americani. Trump minimizza, ma poi minaccia: "Accordo o colpiremo con più forza".🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima
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