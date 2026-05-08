Iran la guerra in diretta | tensione nello Stretto di Hormuz Trump | Accordo o colpiremo con molta più forza

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono tornate a intensificarsi nello Stretto di Hormuz, dove si sono verificati nuovi scambi di fuoco tra le forze militari dei due Paesi. In risposta, il presidente statunitense ha dichiarato che ci sarà un'azione più forte se non si raggiungerà un accordo. La situazione rimane critica e il rischio di escalation si fa più concreto nelle acque strategiche della regione.

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